Участник достройки СП-2 "Академик Черский" направился из Балтики в Находку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краново-монтажное трубоукладочное судно "Газпрома" "Академик Черский", которое выполняло часть работ по достройке магистрали "Северный поток 2", покинуло Балтийское море и начало многомесячный переход на российский Дальний Восток.

Как свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов, 28 января судно покинуло порт Роттердам и направилось в Находку – там его ждут 21 апреля. К настоящему моменту "Академик Черский" уже прошел пролив Ла-Манш.

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе.

Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке – на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.