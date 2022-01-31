Володин высказался против идеи снизить нештрафуемый порог скорости

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал необоснованными и потенциально коррупционными предложения снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилистов.

"Тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога. Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что, "во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов, во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно, в-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции".

Также Володин запустил опрос для своих подписчиков на эту тему.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости позволит снизить смертность в ДТП.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал предложение Ликсутова. По словам Турчака, идея о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч "не нова и откровенно вредна", "избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет". "Эта идея – только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан", - отметил Турчак.