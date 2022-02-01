Два человека пострадали после разрушения литейного цеха в Калужской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники регионального управления СКР начали проверку после обрушения печи и стены литейного цеха на предприятии ООО "Агрисовгаз" (Малоярославец, Калужская область) в ночь на вторник, сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба также уточнила количество пострадавших – два работника организации. Ранее со ссылкой на региональную прокуратуру сообщалось о троих.

"Один из которых, 49-летний мужчина, с повреждением лица и глаз госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, во время ЧП несущие стены цеха не пострадали.

Как сообщалось ранее со ссылкой на технического директора предприятия Константина Золотухина, разрушение печи и стены здания произошло в ночь на вторник в литейном цехе на заводе алюминиевых конструкций. Цех будет выведен из эксплуатации.

Ущерб предприятию предварительно оценивается в 100 млн рублей, но после экспертиз сумма может измениться.

На предприятии на краткий срок полностью остановлено производство. Ведутся работы по восстановлению магистрали сжатого воздуха, отопления.

По предварительным данным, произошла разгерметизация печи после попадания внутрь постороннего предмета. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, "в литейном цехе 1 произошло нарушение технологического процесса – разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия". После этого произошел гидроудар и разрушилась часть стены цеха на площади 40 кв. м.

От МЧС последствия ЧП ликвидировали 43 человека личного состава и 14 единиц техники.

"Агрисовгаз" – производственный комплекс, в состав которого входят расположенные в Калужской области завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, три завода горячего цинкования, два из которых расположены в Малоярославце, один – в Ленинградской области.