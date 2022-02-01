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Экс-главбуха школы-интерната в Дагестане обвинили в хищении 60 млн руб.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Махачкале (Дагестан) рассмотрит дело о многомиллионных хищениях в отношении бывшего главного бухгалтера коррекционной школы-интерната, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. обвиняемая неправомерно перечислила образовавшиеся в результате уклонения от уплаты налогов и страховых взносов денежные средства в размере свыше 57 млн рублей на свою банковскую карту, а также банковские карты соучастников. В последующем эти деньги были похищены", - говорится в сообщении.

В качестве соучастников по делу проходят сотрудник администрации города Махачкалы, директор школы-интерната и три ее заместителя.

Кроме того, сообщается, что в период с 2016 года по 2019 год бухгалтер под предлогом приобретения горюче-смазочных материалов для нужд школы похитила 3,6 млн рублей.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 (мошенничество), части 1 статьи 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), пункту "а" части 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов) УК РФ.

Сотруднику администрации уже вынесен приговор, а дела в отношении других соучастников преступления еще расследуются.

Махачкала Дагестан

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