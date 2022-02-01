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Лавров призвал США заставить Киев выполнять минские договоренности

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений.

"Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться", - отмечается в сообщении.

При обсуждении ситуации на Украине Лавров призвал "вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей", заявили в МИД РФ.

Кроме того, в ходе рассмотрения двусторонней повестки дня министр "обозначил неприемлемость деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США. Условлено активизировать поиск путей снятия этих "раздражителей", говорится в сообщении.

МИД РФ США Сергей Лавров Энтони Блинкен

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