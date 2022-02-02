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В Кемерове оштрафовали экс-главу детского центра за присвоение зарплат "мертвых душ"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Заводский районный суд Кемерова признал бывшего руководителя "Областного центра дополнительного образования детей" виновной в присвоении и приговорил к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры в среду.

Уточняется, что с марта 2018 года по январь 2020 года в Кемерове подсудимая фиктивно трудоустроила пятерых работников и присвоила начисленную им заработную плату. Помимо этого она похитила премии за дополнительную нагрузку, причем эти премиальные выплаты, как отмечается, были произведены незаконно.

В результате женщина присвоила более 600 тыс. рублей из федерального бюджета, выделенных по нацпроекту "Образование".

СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения). Подсудимая возместила ущерб в ходе судебного разбирательства.

Кемерово

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