В Барнауле пассажирский автобус врезался в жилой дом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Барнауле пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома, никто не пострадал. Как сообщили в МВД по Алтайскому краю, по факту аварии началась проверка.

ДТП произошло 2 февраля в 10:50 у дома 105 по проспекту Ленина.

Водитель автобуса объяснил, что начал маневр, чтобы избежать столкновения с впереди идущим транспортным средством, не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением.