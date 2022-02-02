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Мосгорсуд оставил под арестом ещё двоих предполагаемых хакеров REvil

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законными аресты ещё двоих задержанных по запросу США предполагаемых хакеров группировки REvil Алексея Малоземова и Михаила Головачука.

В РоссииСпецслужбы разрабатывали ряд фигурантов дела REvil с 2017 годаЧитать подробнее

Их обвиняют в незаконном обороте платёжных средств.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Малоземова и Головчука", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кроме того, позднее в среду суд должен был рассмотреть жалобы на аресты ещё двух фигурантов дела хакеров REvil - Романа Муромского и Даниила Пузыревского, однако заседание по Муромскому было отложено на 4 февраля в связи с его заражением коронавирусом в СИЗО.

Вместе с тем, апелляционная жалоба Пузыревского была снята с рассмотрения до разрешения судьей первой инстанции замечаний адвоката на протокол судебного заседания.

Ранее в среду сообщалось, что Мосгорсуд оставил под арестом одного из фигурантов дела "хакеров REvil" - Дмитрия Коротаева и отказал защите смягчить ему меру пресечения.

Задержание участников группировки REvil

В ФСБ РФ 14 января 2022 года сообщили о задержании по запросу США ряда участников группировки REvil в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Задержанным фигурантам было предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Тверской суд Москвы 14 и 15 января по ходатайству следствия заключил под стражу восьмерых обвиняемых: Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева, Руслана Хансвярова, Михаила Головчука, Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

Как пояснили в ФСБ, основанием для розыскных и следственных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. По версии ФСБ, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

REvil

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