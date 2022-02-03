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Во Владивостоке на судне произошел пожар

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Судно загорелось у причала во Владивостоке, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"В четверг около 5 часов утра поступило сообщение о возгорании на рефрижераторном судне, стоящем у причала на улице Крыгина. Уже через 3 минуты огнеборцы работали на месте. До прибытия пожарных, с судна на берег самостоятельно эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных из прачечной на второй палубе шел дым. В результате пожара огнем было повреждена часть судна площадью 10 кв. м. Всего в тушении были задействованы 9 единиц пожарной техники и 39 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Владивосток Приморский край

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