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Три дороги на Камчатке закрыли из-за метелей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На Камчатке из-за снежного циклона временно запретили проезд по трем автодорогам для всех видов транспорта, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Движение ограничено в связи с плохой видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром", - говорится в сообщении.

В Усть-Камчатском районе закрыты участки двух дорог - между райцентром и поселком Ключи и трасса "Рыбоконсервный завoд-66" - аэропорт "Крутoбереговo" протяженностью 141 и 14 километров соответственно. Также проезд запретили на участке с 0 по 241 километр автозимника между селами Анавгай и Тигиль на севере полуострова.

Циклон принес на Камчатку снегопады и сильный ветер. В нескольких районах края вырос риск схода снежных лавин, у берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что погода в регионе улучшится к выходным.

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