В Москве при сходе с рельсов грузовых вагонов пострадали два человека

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глубокой ночью в Москве на станции "Люблино-сортировочное" с рельсов сошли восемь порожних вагонов, сообщили в пресс-службе "Московской железной дороги".

Пострадали два работника станции, их доставили в больницу.

Причина инцидента выясняется. В МЖД заверяют, что угрозы экологии в результате не возникло, на движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял.

На месте работает восстановительный поезд.