В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на "цифровых" специалистов в России растёт с каждым годом. В связи с набирающей темпы цифровизацией, в рабочей силе нуждаются не только IT-компании, но и другие отрасли, в частности, госсектор. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, стране не хватает 1 млн IT-кадров. К 2027 году этот показатель может вырасти в два раза.

В последние годы государство продвигает инициативы по подготовке специалистов: основные планы и инициативы предусмотрены федеральными проектом "Кадры для цифровой экономики" и "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика". Они нацелены на обучение школьников программированию, выработке цифровых навыков у студентов других направлений и повышение IT-компетенций преподавателей вузов.

Как заверяют в Минцифры, федеральные проекты должны помочь справиться с дефицитом IT-кадров, а если экономическая ситуация изменится, они отреагируют и дополнятся новыми мероприятиями. Однако многие инициативы в этой области - не вопрос одного дня: оценить эффект от таких мер, как увеличение количества профильных бюджетных мест в вузах, предстоит только через несколько лет.

Голодная "цифра"

Эксперты называют сложной ситуацию с кадрами для IT-отрасли: рабочих рук не хватает, причем дефицит наблюдается в целом в направлении "цифры" во всех отраслях. Как полагает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, одна из причин - демографическая проблема, сопровождаемая мировым всплеском спроса на квалифицированные кадры в связи с цифровой трансформацией. Эксперт Университета 2035 Дмитрий Корэ, в свою очередь, связывает кадровый голод с существенной разницей в уровне зарплат в IT-компаниях и "цифровых" позициях в различных отраслях.

"Проблема заключается в том, что специалистов в IT и "цифре" в первую очередь привлекают и забирают к себе наши отечественные IT-гиганты (Ростелеком, Яндекс, VK) и специализированные IT компании. А вот практически во всех остальных отраслях (все производство, образование, медицина) специалисты в области IT зачастую рассматриваются как вспомогательный персонал, и их труд оплачивается совершенно не рыночным образом", - считает Корэ.

Конвейер для айтишников

Пока бизнес (в первую очередь, крупный), пытается "выращивать" нужных специалистов под себя, задача организации массовой подготовки работников цифровой сферы ложится на плечи государства. При этом четкого рецепта здесь нет, и работа во многом ведется методом проб и ошибок, показывает история многочисленных трансформаций государственных программ по подготовке IT-кадров.

К моменту запуска нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2018 году федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" был отдан в ведение Минэкономразвития. Основными мероприятиями, закрепленными в его составе, стали увеличение числа бюджетных мест на IT-специальности в вузах до 120 тыс. человек в год, подготовка CDTO (Chief Digital Transformation Officer) из числа чиновников, в том числе высшего звена (в дальнейшем иностранную аббревиатуру было решено заменить на более благозвучных "руководителей цифровой трансформации"), а также программа бесплатных "персональных цифровых сертификатов" для получения гражданами дополнительных компетенций в сфере IT. Предполагалось, что к 2024 году будет выдано 1 млн таких сертификатов, по факту обучение в 2019-2020 году прошли около 42 тыс. человек, после чего программу решено было переформатировать. Сам федеральный проект также сменил куратора - в рамках пересмотра национальных проектов, инициированного новым составом правительства, его решено было закрепить за Минцифры.

Новым флагманским проектом министерства стала программа "Цифровые профессии", запущенная летом 2021 года. Вместо бесплатных цифровых сертификатов она предполагает софинансирование в размере 50% со стороны самого обучающегося или его работодателя. Это, как объясняли в Минцифры, должно повысить мотивацию граждан к обучению. Кроме того, показатель по числу прошедших переподготовку сократился почти в 10 раз - до 110 тыс. человек. Взамен сами программы стали насыщеннее и длиннее: если номинал сертификатов в 15 тыс. рублей позволял пройти лишь краткие курсы, например, в области цифрового маркетинга или веб-дизайна продолжительностью 72 академических часа, то продолжительность новых программ составляет не менее 250 академических часов, из которых 144 должны быть уделены программированию. Популярность программы должно было обеспечить попадание в каталог образовательных провайдеров раскрученных брендов вроде "Нетологии", GeekBrains и "Яндекс.Практикума".

Контрольные цифры приема на IT-специальности в вузы в обновленном федпроекте не изменились. При этом в Минцифры с удовлетворением отмечают, что треть выпускников российских школ в 2021 году решили поступать на IT-специальности. По словам директора департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяны Трубниковой, в 2021 году более 80 тыс. абитуриентов смогли поступить на бюджет, а в 2024 году их количество увеличится до 120 тыс. Однако это мера с отсроченным эффектом, признают в министерстве. "На рынке труда это отразится не ранее чем через четыре года, когда выпускники с дипломами бакалавров выйдут на рынок труда", - говорит Трубникова.

Программируй смолоду

В январе 2021 года в составе нацпрограммы появились три новых федпроекта, направленных на реализацию 42 стратегических инициатив правительства. В проекте "Развитие кадрового потенциала ИТ отрасли" были формализованы дополнительные меры по подготовке кадров, запущенные в пилотном режиме еще в прошлом году. По словам Трубниковой, разделение федеральных проектов со схожими целями позволит правительству "отслеживать достижение контрольных точек исполнения социально-экономических инициатив".

Вслед за цифровым бизнесом, уже не первый год пытающимся привлекать в профессию будущих специалистов начиная со школьной скамьи, государство решило заняться обучением школьников программированию. Бесплатные курсы станут дополнением к базовой программе по математике и информатике. В 2021 году языки программирования начали изучать 10,5 тыс. школьников 8-11 классов из 10 регионов. В этом году инициативу хотят масштабировать на всю страну. По словам Чернышенко, в этом году на курсы зачислят не менее 100 тыс. человек, а к 2024 году количество обученных школьников превысит 240 тыс. К 2030 году планируется обучить программированию более 1,2 млн. школьников.

"Эффективность такого обучения удастся ощутить, когда школьники вырастут, получат профессиональное образование и выйдут на рынок труда, но уже в период обучения их знания смогут повысить уровень цифровой грамотности молодого поколения", - отметила Трубникова.

Кроме того, в рамках нового федпроекта продолжится создание в вузах "цифровых кафедр", где студенты других направлений могут обучиться IT. Согласно заявленным планам, в 2022 году в 106 вузах на них поступят более 80 тыс. студентов, а к 2024 году этот показатель должен вырасти почти в пять раз - до 385 тыс. Планируется, что к 2030 году дополнительную квалификацию по IT получат свыше 1,1 млн студентов.

Все ли равны?

Вместе с разговорами о реализации федпроектов возникают вопросы, достаточно ли преподавателям подготовки, а вузам - оснащенности для обучения качественных специалистов. По оценкам Корэ, на текущий момент вузы достаточно снабжены нужной аппаратурой и техникой, а вот дела с подготовкой преподавателей обстоят сложнее.

"Дело в том, что по любым IT специальностям (от тестирования, разработки и до архитектуры и аналитики) идет очень быстрое, взрывное развитие. Система образования и подготовки самих преподавателей, на мой взгляд, сильно отстает от текущей жизни", - полагает эксперт.

Ещё один камень преткновения - проблема цифрового неравенства. В регионах далеко не у всех школьников и студентов есть компьютеры и хороший интернет. По мнению Корэ, сейчас этот вопрос не стоит так остро, как ранее: например, проблема с интернетом практически решена. "Да, еще не везде есть проводной интернет (но это устраняется), но сегодняшний мобильный интернет по скорости более, чем достаточен для нормальной работы, а тарифы для граждан на мобильный интернет уже давно вполне адекватные", - уточнил он.

Массовое оснащение школ современной вычислительной техникой, которое также заложено в различные федпроекты, поможет развитию школьного программирования и работы в цифровом мире, убежден эксперт. Но при этом не лишним будет подключить к этой работе финтех и банковский сектор, например, для выдачи льготных кредитов или рассрочек образовательным учреждениям и муниципалитетам на закупку техники для школ.

Отсроченный эффект

Госпроекты ставят задачу сократить дефицит кадров, но полностью закрыть вопрос постоянной потребности в новых специалистах вряд ли удастся, говорит Комлев. "В правительстве у нас реалисты. И они понимают, что в ближайшие годы этот дефицит будет сохраняться или даже расти", - подчеркнул он.

По оценкам Корэ, предлагаемые меры способны удовлетворить спрос на IT-специалистов, однако государству нужно будет поспевать за ростом потребностей отрасли. "Мир все больше и больше становится "цифровым", поэтому спрос на специалистов будет только увеличиваться. Более того, считаю минимальным навыками жизни, работы и безопасности в цифровом мире должен обладать каждый гражданин нашей страны. Без этого уже сейчас очень сложно, а через 5-7 лет станет совсем невозможно жить", - отмечает эксперт.

Вырастить квалифицированных специалистов - задача не одного дня. Нужно не только обучить и научить, важен также опыт работы. "Мы все понимаем, что выпускник вуза зачастую должен еще пару-тройку лет обучаться на реальной работе, только тогда он станет достаточно квалифицированным и нужным специалистом", - полагает Корэ.

Количество или качество?

Важно, чтобы за амбициозными целями следовал качественный результат. В ответ на требования времени нужно наращивать кадровый потенциал, однако резонно возникают сомнения в квалификации специалистов, обученных "на скорую руку".

По словам Корэ, сохранить качество образования можно, подкрепляя теорию работой над реальными проектами. Здесь же важна система наставничества - передача опыта от лидера команде.

"Нормальный срок подготовки начинающего специалиста по IT специальностям - 2-3 года. Еще столько же нужно для набора опыта работы. Если, как я постоянно предлагаю, совместить оба вектора развития (обучение и набор опыта), то через четыре года можно получить достаточное количество опытных специалистов, пусть и не синьор уровня, но уже и не джуниор", - сказал эксперт.

Комлев также указывает на уход от традиционной модели "спокойного полноценного классического образования" в цифровой сфере: в динамичном мире "погони" за кадрами не избежать, "а качество - категория относительная".