В Башкирии осудили женщину, оставившую замерзать в снегу 10-месячную племянницу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Иглинский межрайонный суд Башкирии вынес приговор жительнице Уфы, оставившей на морозе выпавшую из окна 10-месячную племянницу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в четверг.

Она признана виновной в преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ. Подсудимая признала вину в полном объеме.

Уголовное дело в отношении 55-летней женщины возбудили в начале декабря 2021 года.

По версии следствия, днем 3 декабря в Иглинском районе подозреваемая присматривала за племянницей, пока ее матери не было дома. Будучи пьяной, она по неосторожности выронила ребенка из окна первого этажа на снег. Несмотря на то, что девочка осталась на улице без верхней одежды и не могла самостоятельно зайти домой, женщина легла спать и уснула.

Ребенка обнаружила ее мать спустя примерно 20 минут. Ей оказали медицинскую помощь в местной больнице.