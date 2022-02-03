За аферы с продажей косметики в Нижнем Новгороде осуждены 19 человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу о многомиллионных хищениях, сообщает прокуратура региона в четверг.

По данным надзорного ведомства, с 2013 по 2015 годы руководители организаций, оказывающих косметологические услуги, приглашали женщин на бесплатные процедуры, а затем оформляли на них кредиты, превышающие десятки тысяч рублей, для покупки косметики по завышенным ценам.

"Всего данными действиями подсудимых причинен ущерб более чем 200 гражданам в размере свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

В зависимости от степени и роли участия 19 соучастников признаны виновными по ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 (организация мошенничества), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) .

Организатору назначено 5 лет колонии общего режима, остальным фигурантам - от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет.