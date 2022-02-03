Электричка снесла ремонтную вышку в Калужской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Калужская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с наездом электрички "Москва-Калуга-1" на съемную изолированную вышку Трансэнерго (филиал ОАО "РЖД"), сообщила пресс-служба надзороного ведомства в четверг.

"Бригада работников Внуковской дистанции электроснабжения производила текущий ремонт контактной подвески. Заметив приближающийся поезд, не все работники успели спуститься с вышки и вынуждены были прыгать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из работников получил травмы ног и был госпитализирован.

ЧП произошло 1 февраля на перегоне Суходрев - Тихонова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги, в результате происшествия электричка была задержана примерно на 30 минут. Пассажиры электропоезда не пострадали.

Причины инцидента выясняются.