Лидера псковских "эсеров" освободили от наказания за незаконное получение кредита

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Псковский городской суд огласил приговор руководителю регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду", депутату областного собрания Олегу Брячаку. В то же время его освободили от наказания из-за истечения сроков давности. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов региона.

Брячак обвинялся в том, что в 2012 году, будучи гендиректором ЗАО "Теко-Терминал", получил кредит, предоставив банку заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, а бывший главный бухгалтер Юлия Морозова – в пособничестве.

Суд признал Брячака виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Морозову суд признал виновной по двум эпизодам преступлений, предусмотренным частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 340 часов.

"От назначенного наказания осужденные освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - добавили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил.