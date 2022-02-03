Житель Тамбовской области получил 8 лет за подготовку теракта в студенческом общежитии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вынесен приговор уроженцу Тамбовской области Андрею Смагину, признанному виновным в подготовке к теракту, его приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Смагин в 2020 году через интернет и переписку в онлайн-мессенджере изучил специальные инструкции, литературу и видеозаписи, содержащие сведения о способах изготовления в домашних условиях и применения взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств.

В декабре того же года он начал изготавливать бомбу, которую собирался взорвать в здании одного из студенческих общежитий Тамбова. Но осуществить задуманное не успел, так как был задержан.

Ему было предъявлено обвинение по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и незаконные перевозка и ношение взрывных устройств) УК РФ.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тамбовской области.