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В Ленинградском зоопарке родился ленивец

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ленинградский зоопарк показал новорожденного ленивца, видео появилось в социальных сетях учреждения в четверг.

Детеныш родился у ленивцев Ирвина и Сони еще в октябре, 10 февраля ему исполнится 5 месяцев.

"Мы долго скрывали новорожденного от посетителей и даже закрывали вольер с ленивцами от посторонних глаз, ведь размножение этих животных - очень непростая задача. К сожалению, данных не сохранилось, но, вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю", - говорится в сообщении.

Работники переживали за здоровье детеныша, но на текущий момент уверены, что он чувствует себя отлично. Новорожденный постепенно пробует прикорм, предпочитает варёную картошку, яблоки, яйца и сладкую тыкву, хотя молоко остается основой его рациона. Ленивец уже учится самостоятельно лазать по вольеру, цепляясь за балки.

Уточняется, что Соня и детёныш находятся в павильоне "Тропический дом". В честь дня рождения ленивца ежедневно с 3 по 10 февраля в 11:40 работники будут кормить обоих зверей, чтобы это могли увидеть посетители зоопарка.

Ленинградский зоопарк

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