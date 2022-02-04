Цех по производству дверей загорелся в Ульяновской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в здании производственного цеха тушат в Чердаклинском районе Ульяновской области, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС в пятницу.

По данным ведомства, пожар начался утром в пятницу. К приезду пожарных цех был полностью охвачен огнем, площадь пожара достигала 9 тыс. кв. метров.

Для ликвидации пожара от МЧС привлечен 51 человек и 13 единиц техники.

В пресс-службе регионального главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что пожар возник в цехе по производству дверей.

"В 06:34 локализация пожара. Пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.