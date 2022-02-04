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Обвиняемый в истязаниях девятимесячного ребенка омич заключен под стражу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца мужчины, обвиняемого в истязаниях девятимесячного ребенка своей сожительницы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В пресс-службе регионального СКР также отметили, что в ходе допроса фигурант признал вину, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребенку.

Ребенок сейчас находится в лечебном учреждении в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе облпрокуратуры журналистам сообщили, что в ноябре 2021 года женщина с тремя детьми и сожителем переехали на постоянное место жительства в Омск из Нижневартовска. 26 января она уехала в Нижневартовск для оформления документов, оставив с детьми 2017, 2020 и 2021 годов рождения 32-летнего сожителя.

По версии следствия, в период с 26 января по 1 февраля подозреваемый в отсутствие матери ребенка с целью наказания и причинения физических страданий малолетнему и заведомо находившемуся в беспомощном состоянии, систематически наносил множественные удары руками по голове ребенка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его.

Уголовное дело возбуждено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Ход дальнейшего расследования, а также результаты проверки деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находится на контроле прокуратуры.

Омск СКР

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