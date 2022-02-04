ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с работниками метрополитена и представителями властей провели ночью в пятницу антитеррористические занятия на станции метро "Проспект Космонавтов" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
"На тренировке отрабатывались навыки освобождения заложников и штурма одного из вагонов, который по легенде учений был захвачен условными террористами", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, на практическом этапе учения отрабатывались подача сигнала об отключении линии электропередачи в тоннеле и возникновении условной ЧС, проведение эвакуации, спасение 25 условных заложников и штурм одного из вагонов, который захватили три условных террориста.
В ФСБ отметили, что в ходе учения была проверена готовность специального подразделения "Альфа" регионального управления ФСБ "к проведению оперативно-боевых действий на объекте с массовым пребыванием людей".
"На тренировке совершенствовались практические навыки, знания и умения, рассматривались различные варианты действий группы и способы их выполнения", - добавили в пресс-службе УФСБ.
Кроме того, специалистами отрабатывался целый комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, травмах и несчастных случаях.
В пресс-службе ФСБ резюмировали, что участники учений успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав готовность к действиям на объектах метрополитена.