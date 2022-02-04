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ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга

ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга
Архивное фото
Фото: Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с работниками метрополитена и представителями властей провели ночью в пятницу антитеррористические занятия на станции метро "Проспект Космонавтов" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"На тренировке отрабатывались навыки освобождения заложников и штурма одного из вагонов, который по легенде учений был захвачен условными террористами", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, на практическом этапе учения отрабатывались подача сигнала об отключении линии электропередачи в тоннеле и возникновении условной ЧС, проведение эвакуации, спасение 25 условных заложников и штурм одного из вагонов, который захватили три условных террориста.

В ФСБ отметили, что в ходе учения была проверена готовность специального подразделения "Альфа" регионального управления ФСБ "к проведению оперативно-боевых действий на объекте с массовым пребыванием людей".

"На тренировке совершенствовались практические навыки, знания и умения, рассматривались различные варианты действий группы и способы их выполнения", - добавили в пресс-службе УФСБ.

Кроме того, специалистами отрабатывался целый комплекс мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, травмах и несчастных случаях.

В пресс-службе ФСБ резюмировали, что участники учений успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав готовность к действиям на объектах метрополитена.

ФСБ Екатеринбург

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