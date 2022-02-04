Жителя Прибайкалья, заявившего о пропаже бабушки сожительницы, заподозрили в ее убийстве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Иркутской области по подозрению в убийстве 81-летней бабушки его сожительницы, о пропаже которой он ранее заявил в полицию, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МВД по региону.

"По версии оперативников и следователей, чтобы скрыть особо тяжкое преступление и отвести от себя подозрение, мужчина сообщил о безвестном исчезновении пожилой женщины", - говорится в сообщении.

31 января житель деревни Куда Иркутского района сообщил в полицию о пропаже бабушки своей сожительницы. По его словам, он долгое время работал и, вернувшись домой, обнаружил открытым гараж, через который пенсионерка, по его мнению, два дня назад ушла с придомового участка.

Полицейские и волонтеры сутки искали пропавшую, в том числе на дорогах, в полях и в лесу. Ориентировка с ее фото была размещена в СМИ и интернете. Отмечалось, что женщина может иметь проблемы с памятью.

В пресс-службе областного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что тело разыскиваемой было найдено вблизи Александровского тракта утром 1 февраля.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, с недавнего времени мужчина проживал с пожилой женщиной и ухаживал за ней. Так как она страдала деменцией, в доме часто возникали конфликты. Следователи предполагают, что из неприязни мужчина избил бабушку, а когда понял, что она умерла, решил вывезти тело в лес и заявить о ее исчезновении.

Отмечается, что вечером 30 января мужчина проезжал пост весового контроля, его автомобиль зафиксировала камера наблюдения. Вес машины на обратном пути стал легче приблизительно на столько, сколько весит тело потерпевшей.С места преступления и из машины обвиняемого изъяты вещественные доказательства.

Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемого на два месяца.