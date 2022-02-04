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Володин предложил повсеместно ввести гарантированную продленку в школах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за то, чтобы во всех российских школах появились гарантированные группы продленного дня для начальных классов.

"Единого системного подхода не существует. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ. Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, речь идёт прежде всего о начальной школе, где такие группы особенно необходимы.

Спикер пояснил, что получил много обращений по этой теме. По его мнению, так называемая продленка способствует улучшению качества образования, поскольку дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом в секциях. Кроме того, она удобна для работающих родителей - школьники остаются под присмотром до вечера.

Тем не менее, ситуация в регионах разная - в некоторых школах групп продленного дня нет из-за отсутствия возможностей, а там, где они существуют, в большинстве случаев родителям приходится за них платить.

"Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты для отдельных категорий граждан, но их не так много. Где-то с детьми делают домашние задания, где-то - нет", - добавил Володин.

Вячеслав Володин

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