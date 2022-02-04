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Жители муниципалитетов смогут участвовать в публичных слушаниях на "Госуслугах"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило порядок проведения публичных слушаний на портале госуслуг, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"На Едином портале государственных услуг теперь можно будет проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований. Постановление о порядке использования портала для организации и проведения таких слушаний подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В пресс-службе отметили, что появление этого сервиса позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления. Кроме того, дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности.

"С помощью портала госуслуг жители смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, а также знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, например, с проектом местного бюджета или стратегии социально-экономического развития муниципалитета", - говорится в сообщении.

Участвовать в слушаниях смогут все жители, имеющие подтвержденную учетную запись.

"На портале будут публиковаться решения, принятые в ходе публичных слушаний, а местные власти смогут представить мотивированное обоснование принятых решений", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Михаил Мишустин

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