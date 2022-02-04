В Иркутске проведут проверку из-за применения учителем насилия к школьникам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства конфликта между учителем и учеником одной из школ Иркутска, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МВД по региону.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором запечатлен инцидент. Установлено, что он произошел в одном из образовательных учреждений Ленинского округа города в прошлом году.

"В настоящее время все участники конфликтной ситуации установлены и опрошены. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В свою очередь прокуратура региона сообщила, что надзорными органами проводится проверка в отношении педагога. Проверяется информация о применении им насилия к учащимся.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании.

Пресс-служба администрации города уточнила, что инцидент с участием учителя ОБЖ и учащихся произошел в школе №57 больше года назад - в январе 2021 г.

"Тогда внутри образовательного учреждения была проведена проверка, конфликт урегулирован при участии законных представителей несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас городской департамент образования приступил к проведению собственного служебного расследования, чтобы дать оценку действиям учителя, учеников и руководства школы.

"На период проверки педагог отстранен от работы. Не исключено обращение департамента в правоохранительные органы. Речь идет о недопустимости такого поведения взрослого по отношению к детям, тем более учителя, который имеет стаж работы в школе более 20 лет", - цитирует пресс-служба начальника департамента образования Олега Ивкина.

На опубликованном в интернете видео мужчина дал подзатыльник одному мальчику, при этом, нецензурно выражаясь, еще одного взял за грудки, угрожая применить физическую силу, также используя в речи обсценную лексику.