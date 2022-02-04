Свердловская учительница уволилась после скандала с эротической сказкой

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявило о необходимости детальной проверки по инциденту с учительницей в Реже, которая задала младшеклассникам читать сказку с эротическим содержанием, сообщил глава министерства Юрий Биктуганов.

"Проводится сегодня служебная проверка. Мы (заявили - ИФ) через руководителя управления образования и главу муниципального образования о необходимости детальной проверки по данному факту. На момент, когда данная публикация вышла, мы знаем, что педагог написала заявление (об увольнении - ИФ) по собственному желанию", - сказал министр на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что ученикам четвертого класса в одной из школ в Реже (Свердловская область) педагог задала на дом читать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом, а затем проиллюстрировать ее.

По данным журналистов, родители пожаловались директору школы.

В управлении образования города сообщали, что учительница задала эту сказку случайно.