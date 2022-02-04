На Кубани три человека пострадали в результате схода локомотива с рельсов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сход локомотива с рельсов произошел в пятницу днем на участке Комсомольская - Апшеронская в Краснодарском крае.

"Машинист, помощник машиниста и составитель поездов были госпитализированы в Апшеронскую районную больницу", - сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

В свою очередь в приемном покое больницы сообщили, что пострадавшим не требуется госпитализация. "Все трое ушли на своих ногах домой, получив необходимые медсправки", - сказали в медучреждении.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Белореченская и Туапсе.

"Локомотив двигался без вагонов. Грузовое сообщение на участке из-за происшествия не нарушено", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СКЖД.

Причины происшествия уточняются.