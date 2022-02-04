Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

На Кубани три человека пострадали в результате схода локомотива с рельсов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сход локомотива с рельсов произошел в пятницу днем на участке Комсомольская - Апшеронская в Краснодарском крае.

"Машинист, помощник машиниста и составитель поездов были госпитализированы в Апшеронскую районную больницу", - сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

В свою очередь в приемном покое больницы сообщили, что пострадавшим не требуется госпитализация. "Все трое ушли на своих ногах домой, получив необходимые медсправки", - сказали в медучреждении.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Белореченская и Туапсе.

"Локомотив двигался без вагонов. Грузовое сообщение на участке из-за происшествия не нарушено", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СКЖД.

Причины происшествия уточняются.

РЖД Краснодарский край

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

Москва назвала Берлину условие для компромисса по вопросам о СМИ

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Apple открыла офис в России в рамках закона о "приземлении"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });