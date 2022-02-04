В Чебоксарском районе Чувашии в ДТП погибли три человека

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Чебоксарском районе Чувашии в пятницу днем столкнулись два автомобиля, погибли три человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась в 15:10 по московскому времени на 30-м километре автодороги "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Водитель и два пассажира Lada погибли на месте.

В МВД Чувашии сообщили, что признаков опьянения у водителя Mitsubishi нет.

По данным синоптиков, в пятницу в Чувашии сильный снегопад, на дорогах - ограниченная видимость. Наблюдаются снежные заносы и накат, гололед. Региональная госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах.