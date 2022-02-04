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В Нижнем Новгороде водителя служебной машины заподозрили в ее поджоге

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде водителя служебной машины районной администрации заподозрили в поджоге этой машины в попытке скрыть последствия ДТП. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

Эта машина загорелась 3 февраля вечером у здания администрации Нижегородского района на улице Пискунова. По факту было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167). Подозреваемого задержали по "горячим следам".

Следователю он объяснил, что работает водителем. На вверенной ему машине он совершил ДТП и, чтобы скрыть повреждения и уклониться от возмещения ущерба, он ее поджег, сообщили в ГУ МВД.

В мэрии города "Интерфаксу" подтвердили, ссылаясь на управление делами горадминистрации, что сгоревший автомобиль "находится на балансе автохозяйства и закреплен за администрацией Нижегородского района". Кто именно ездил на нем, в мэрии не уточнили.

Некоторые местные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что это была служебная машина главы администрации.

Нижний Новгород МВД

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