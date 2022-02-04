Бывший детский тренер в Твери получил пять лет за распространение порнографии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Твери вынес приговор бывшему детскому тренеру одной из спортивных школ, который на своей странице в соцсети распространял порнографические фото- и видеоматериалы, в том числе с участием детей.

Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по Тверской области.

Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних, сроком на восемь лет.

По материалам суда, обвиняемый распространял порнографические материалы с 2016 по 2020 годы.

Отмечается, что в ходе следствия было допрошено более 40 свидетелей, проведены сложные комплексные экспертизы.