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В Иркутске адвоката арестовали по подозрению в избиении до смерти своей матери

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Иркутске предъявили обвинение 54-летнему адвокату в избиении до смерти его матери, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.

Обвинение мужчине предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), сказано в сообщении.

По версии следствия, в конце января мужчина, будучи пьяным, умышленно нанес своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер.

Следователями СК подозреваемый в преступлении был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Кировским районным судом Иркутска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что мужчина весной 2021 года переехал в Иркутск из Москвы, где работал адвокатом. Потерпевшая также являлась адвокатом первой Центральной Коллегии Адвокатов Иркутской области.

На допросе мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск

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