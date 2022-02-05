В Ростовской области пройдут учения со стрельбами танков и артиллерии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии состоятся 11 февраля в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в тактическом учении примет участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В учениях задействуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Маневры пройдут на полигоне "Кузьминский".

В ходе учения мотострелковые и танковые подразделения совместно с артиллерийскими батареями разыграют между собой ведение боевых действий по обороне своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий. Командирам всех степеней предстоит отработать управление подразделениями при ведении обороны, восстановление боеспособности после ударов условного противника и переход в наступление.

В маневрах, в частности, задействуют танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

Официально сообщалось, что формирование новой 150-й мотострелковой дивизии было завершено в 2019 году. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.