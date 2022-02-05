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Умер режиссер Виктор Бутурлин

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер и сценарист Виктор Бутурлин умер в субботу в возрасте 75 лет, сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

О причинах смерти Бутурлина не сообщается. Информация о дате и времени прощания появится позднее.

Бутурлин родился 28 июня 1946 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а затем - мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Среди работ режиссера - фильм "Аплодисменты, аплодисменты…" (1984 год) с Людмилой Гурченко и Олегом Табаковым в главных ролях, а также "Садовник" (1987 год) и "Торможение в небесах" (1989 год). Кроме того, Бутурлин был одним из режиссеров сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а для последнего еще и писал сценарии.

Виктор Бутурлин

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