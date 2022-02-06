Проходчик погиб в шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На Яковлевском руднике (принадлежит "Северстали") в Белгородской области погиб проходчик.
"Прокуратурой области организована проверка по факту произошедшего 05.02.2022 вечером на Яковлевское ГОКе на глубине 370 м несчастного случая на производстве, в результате которого погиб 45-летний проходчик подрядной организации", - сообщила в воскресенье пресс-служба Белгородской областной прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий на своей странице в соцсети ВКонтакте выразил соболезнования семье погибшего. Как он написал, "выводы делать рано, разбираемся в причинах произошедшего".
Весной прошлого года 36-летний проходчик Яковлевского горно-обогатительного комбината при осуществлении на глубине 384 м работ по прочистке шпуров в результате схода горной породы получил множественные травмы и скончался через восемь дней. Впоследствии суд взыскал 4,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.
Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения.
"Северсталь" приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа в конце 2018 года. Компания планирует инвестировать в предприятие более 25 млрд рублей, нарастить объемы добычи железной руды к 2023 году до 5 млн тонн с дальнейшим увеличением до 7 млн тонн.