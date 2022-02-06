Проходчик погиб в шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На Яковлевском руднике (принадлежит "Северстали") в Белгородской области погиб проходчик.

"Прокуратурой области организована проверка по факту произошедшего 05.02.2022 вечером на Яковлевское ГОКе на глубине 370 м несчастного случая на производстве, в результате которого погиб 45-летний проходчик подрядной организации", - сообщила в воскресенье пресс-служба Белгородской областной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий на своей странице в соцсети ВКонтакте выразил соболезнования семье погибшего. Как он написал, "выводы делать рано, разбираемся в причинах произошедшего".

Весной прошлого года 36-летний проходчик Яковлевского горно-обогатительного комбината при осуществлении на глубине 384 м работ по прочистке шпуров в результате схода горной породы получил множественные травмы и скончался через восемь дней. Впоследствии суд взыскал 4,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.