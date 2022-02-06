"Спутник Лайт" зарегистрирован в Индии

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Медицинский регулятор Индии (Drug Controller General of India, DCGI) одобрил применение на территории страны российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", сообщила в воскресенье пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, российская однокомпонентная вакцина одобрена более чем в 30 странах мира с населением более 2,5 млрд человек, отметили в РФПИ.

При принятии решения индийский регулятор в том числе учитывал результаты дополнительных клинических исследований "Спутника Лайт", проведенные в Индии компанией Dr. Reddy's Laboratories, добавили в пресс-службе.

"Спутник Лайт" высокоэффективен как при самостоятельном применении, так и в качестве бустера к другим вакцинам, заявляют в РФПИ. В частности, результаты проведенных в Аргентине совместных клинических исследований комбинации "Спутника Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало выработку более высоких титров антител при применении "коктейлей" со "Спутником Лайт", чем в случае введения двух доз одного препарата.

При этом AstraZeneca производит свою вакцину в Индии под брендом Covishield. Ранее в РФПИ отмечали, что "Спутник Лайт" мог бы успешно применяться в качестве бустера для Covishield в партнерстве с компанией Serum Institute of India, которая уже производит оба препарата.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

"Спутник V" был зарегистрирован в Индии в апреле 2021 года, став первой зарубежной вакциной против коронавируса, применяемой в республике. Препарат одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" с ведущими индийскими фармацевтическими компаниями, включая Serum Institute of India - крупнейшего в мире производителя вакцин, а также Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen Laboratories, которые, по оценке фонда, должны позволить выпускать более 850 млн доз вакцины ежегодно.

Также 6 декабря РФПИ направил индийскому регулятору заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М".