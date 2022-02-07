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Три человека попали в больницу с ожогами из-за прорыва трубы отопления на Сахалине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Прорыв трубы системы отопления произошел в многоквартирном доме в городе Холмске на юге Сахалина, три человека получили ожоги кипятком и были госпитализированы, сообщили журналистам в администрации Холмского городского округа.

Там уточнили, что двое пострадавших - слесари МУП "Тепло", приехавшие устранять последствия аварии. Также ожоги получила жительница этого дома. Все трое находятся в хирургическом отделении Холмской центральной районной больницы.

По данным собеседника, в подвале и в подъезде дома откачали горячую воду. Пока ремонт продолжается, но в ближайшее время планируется восстановить теплоснабжение дома.

Сахалинская область Холмск

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