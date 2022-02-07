Четыре человека пострадали в перестрелке в Астраханской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Астраханская полиция задержала предполагаемого зачинщика перестрелки, в результате которой пострадали четыре человека, сообщает в понедельник управление МВД РФ по региону.

Как говорится в пресс-релизе, накануне в отдел полиции из больницы поступила информация, что к медикам за помощью обратились несколько человек с огнестрельными ранениями. Установлено, что во время распития алкоголя в кафе между семью жителями одного из районов области произошел конфликт, в результате четверо его участников получили огнестрельные ранения.

Пострадавшие от госпитализации отказались.

В управлении уточнили, что участники конфликта отказались от дачи объяснений и заявления о привлечении к ответственности противников. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в стрельбе. Сам он также получил травмы.

У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный (шумовой) пистолет и боеприпасы к ним.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.