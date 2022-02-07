Жителя Хакасии заподозрили в попытке убить двухлетнего сына
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство двухлетнего ребенка возбуждено в Абакане (Хакасия), сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.
По данным следствия, днем 5 февраля 24-летняя жительница Абакана пришла вместе с двухлетним сыном в квартиру к бывшему мужу, чтобы он повидался с ребенком.
"В какой-то момент 27-летний злоумышленник вышел на площадку покурить, после чего вернулся в нервозном, встревоженном состоянии, взял складной нож и нанес мальчику два удара", - говорится в сообщении.
После этого женщина вместе с сыном выбежала из квартиры и обратилась за помощью к соседям. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик остался жив и сейчас его жизнь вне опасности.
"Предварительно установлено, что на момент совершения преступления отец ребенка находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщается в пресс-релизе.
Дело расследуется по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и обратиться в суд с ходатайством об его аресте.