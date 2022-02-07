Жителя Хакасии заподозрили в попытке убить двухлетнего сына

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство двухлетнего ребенка возбуждено в Абакане (Хакасия), сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, днем 5 февраля 24-летняя жительница Абакана пришла вместе с двухлетним сыном в квартиру к бывшему мужу, чтобы он повидался с ребенком.

"В какой-то момент 27-летний злоумышленник вышел на площадку покурить, после чего вернулся в нервозном, встревоженном состоянии, взял складной нож и нанес мальчику два удара", - говорится в сообщении.

После этого женщина вместе с сыном выбежала из квартиры и обратилась за помощью к соседям. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик остался жив и сейчас его жизнь вне опасности.

"Предварительно установлено, что на момент совершения преступления отец ребенка находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщается в пресс-релизе.

Дело расследуется по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и обратиться в суд с ходатайством об его аресте.