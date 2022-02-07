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Почти каждый пятый россиянин счел занятие политикой самой доходной профессией

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Профессии, относящиеся к политической сфере, самыми доходными считают 19% россиян, среди сограждан 25-34 лет эта доля составляет 22%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что российские мужчины чаще женщин считают занятие политикой самым доходным - 22% и 17% респондентов соответственно.

На втором месте в рейтинге доходности профессий - IT-специалист и эксперт по защите информации, эту деятельность самой доходной считают 13% сограждан, среди респондентов 25-34 лет - каждый пятый (20%), отмечают социологи.

Работу юриста и адвоката самой прибыльной считает каждый девятый россиянин (11%), среди молодежи 18-24 лет - каждый шестой (16%), показывает опрос.

Работу банкира, врача и специалиста в нефтегазовой сфере самой оплачиваемой считают по 10% респондентов, отмечают в ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 12 сентября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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