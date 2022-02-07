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Владелица барнаульского медцентра получила 6 лет за мошенничество

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Барнауле приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшую владелицу частного медицинского центра по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2013 году женщина решила организовать бизнес – открыть частный медицинский центр в Барнауле. Для этого с января 2013 по март 2017 года она обманным путем получила от трех директоров коммерческих предприятий 73,8 млн рублей под видом займов и в счет оплаты трети доли в уставном капитале медцентра. Когда подходили сроки уплаты долга, женщина ссылалась на различные причины: вложение денег в медоборудование, раскрутку работы медицинского центра и прочее.

При этом она брала у предпринимателей все большие суммы, выплачивая из этих денег проценты по предыдущим займам, создавая иллюзию исполнения взятых на себя обязательств.

Кроме того, в 2016 году она уговорила свою знакомую оформить кредит, пообещав осуществлять платежи, однако после нескольких выплат перестала это делать, причинив потерпевшей ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

Экс-владелица медцентра признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия вину она не признала.

Барнаул Алтайский край

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