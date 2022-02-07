Бывшего министра туризма Ставрополья заподозрили в превышении полномочий

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о превышении должностных полномочий при исполнении госконтракта возбуждено в отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

Прокуратура Ставропольского края и УФСБ по региону проводят проверки по исполнению многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год. В отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2020 году министерство заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году.Кроме того, документация по этому контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию.

В результате бюджету Ставропольского края причинен ущерб в размере около 35 млн рублей, отмечает прокуратура.

Старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная уточнила "Интерфаксу", что одним из поводов для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по краю. Проверки в этой сфере продолжаются.

Ранее по факту превышения должностных полномочий при исполнении контракта на проведение фестиваля фейерверков 6 февраля был арестован министр туризма региона.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавляет Кирилл Реут.

Предшественником Реута был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.