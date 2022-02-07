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Экс-сотрудника банка в Воронеже осудили за взятки от должников по ипотеке

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одного из банков Воронежа, получавшего взятки за урегулирование вопросов кредитной задолженности, сообщает облпрокуратура.

Как установлено судом, в 2017-2018 годах он получал от физлиц деньги в размере от 60 до 100 тыс. рублей, обещая помочь в урегулировании проблемной задолженности по просроченным ипотечным договорам.

Обманным путем он похитил деньги и причинил потерпевшим ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Экс-сотрудник банка признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения).

"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных организациях, сроком на три года.

Воронеж

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