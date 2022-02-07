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Песков заявил, что создавать "совместное командование" РФ и Белоруссии не планируют

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах создания объединенного командования союзных войск России и Белоруссии.

"Я не располагаю информацией о каком-то совместном командовании, никогда об этом не слышал", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко журналисту Владимиру Соловьеву, в котором затрагивались вопросы о воинских званиях президентов РФ и Белоруссии. В частности, Лукашенко сказал, что Владимир Путин пообещал его повысить в звании до полковника, и отметил, что в этом случае Путина могут повысить в звании до генерала. В связи с этим Пескову был задан вопрос, не может ли идти речи о перспективах создания некоего "объединенного командования союзных войск России и Белоруссии", в рамках которого могут присваиваться воинские звания.

"Скорее, это была фигура речи", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также разъяснил, что Путин не может повысить в звании Лукашенко, поскольку является президентом РФ, а Лукашенко является президентом и гражданином республики Белоруссия.

"Президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства", - сказал Песков.

Россия Белоруссия Дмитрий Песков

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