Кремль счел излишним беспокойство Японии по поводу военных учений на Курилах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Учения российских военных в районе Курильских островов не должны беспокоить Японию, заявили в Кремле.

"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, армейских тренировок, маневров и учений на всей географии Российской Федерации, включая и Дальний Восток. Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности соседей", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу к журналистам прокомментировать протест Японии в связи с запланированными 7 февраля российскими учениями в районе южной части Курильских островов.

Правительство Японии заявило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе южной части Курильских островов. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что стрельбы в районе к юго-востоку от острова Кунашир неприемлемы для Японии.