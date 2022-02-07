Песков призвал перепроверить данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с учительницей из Санкт-Петербурга Серафимой Сапрыкиной, которую, по ее утверждению, уволили после чтения старшеклассникам стихов Даниила Хармса, требует разбирательства, сиюминутная реакция на нее вряд ли возможна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С женщиной действительно, наверное, нужно разбираться. Сначала нужно выяснить, так это было или не так. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутное реагирование – дело незавидное", - сказал Песков.

По его словам, нужно "сначала все переподтверждать".

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил в фейсбуке, что по ситуации с учительницей отправил обращение в комитет по образованию и ждет ответа. "Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение", - отметил ранее в соцсети Вишневский.

Преподаватель из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина написала в фейсбуке, что администрация гимназии 168 Центрального района Петербурга в конце декабря 2021 года заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Хармса. По словам Сапрыкиной, представитель администрации назвала поэта "врагом народа" и "пособником фашистов".

Хармс был арестован в августе 1941 года за распространение "пораженческих настроений". В феврале 1942 года он скончался в тюремной больнице "Крестов". Литератора реабилитировали в июле 1960 года.