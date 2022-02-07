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Суд на два месяца продлил блогеру Хованскому запрет на пользование интернетом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мера продлена по 8 апреля.

По информации пресс-службы, Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета, но суд отказал.

Дело Юрия Хованского

Обвиняемый в оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) Хованский (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму - ИФ) был задержан и заключен под стражу в июне.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение произведения "ужасной ошибкой".

В то же время, по версии защиты и Хованского, песня исполнена в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете). В деле, по данным защиты, есть показания свидетелей, которые слышали песню в 2018 году.

Как сообщалось, 30 декабря 2021 года Куйбышевский районный суд Петербурга по ходатайству следствия до 8 февраля продлил Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, блогеру запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00; приближаться к квартире, где, как считает следствие, была спета оправдывающая терроризм песня, ближе чем на 300 метров; посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; пользоваться почтой, телефоном и интернетом; общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по уголовному делу и представителями СМИ.

Юрий Хованский

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