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В Вологодской области возбуждено уголовное дело из-за отключений электричества

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Вологодской области следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности в связи с многочисленными отключениями энергоснабжения в регионе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры подсчитал, что из-за погодных явлений в 2021 году в области было 774 случая отключения электроэнергии, в 2022 году - уже 137.

"При этом в зоне присутствия Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" произошло 585 фактов отключения электроэнергии в 2021 году и 126 фактов - в 2022 году", - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам проверки были установлены факты необеспечения филиалом минимальной ширины просек, что повлекло падение деревьев на линии электропередачи. Также был выявлен значительный износ оборудования и электросетей.

"Недостаточный контроль со стороны руководства филиала за своевременным осмотром и обслуживанием электросетевого имущества спровоцировали возникновение часто повторяющихся аварий и инцидентов", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе ПАО "Россети Северо-Запада" агентству напомнили, что в декабре 2021 - январе 2022 года по территории СЗФО прошло несколько циклонов с мокрым снегом, шквалистым ветром и перепадами температуры. Сверхвысокая нагрузка на воздушные линии стала причиной ряда локальных технологических нарушений, в том числе в Вологодской области. В частности, за выходные и праздничные дни энергетики восстановили в регионе 2,3 тыс. км ЛЭП после сильных снегопадов.

"Компания не допустила массовых отключений - на пике без электроэнергии оставалось 0,7% населения области. Большинство потребителей включали в первые часы после технологических нарушений. На время восстановительных работ социально значимые объекты подключали к резервным источникам электроснабжения. Компания ведёт системную работу по повышению надёжности электроснабжения. При этом важно понимать, что объем ремонтной программы ограничен тарифно-балансовыми решениями, принятыми регионом", - сообщили в ПАО.

По фактам выявленных нарушений областная прокуратура внесла представление руководителю вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад", которое в данный момент находится на рассмотрении.

Россети Вологодская область Вологодская облпрокуратура

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