В Новосибирске завели уголовное дело из-за истязания отчимом 10-летнего пасынка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела об истязании 10-летнего пасынка и его матери, сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области в понедельник.

По данным следствия, с августа 2021 по февраль 2022 года в доме по улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска мужчина систематически избивал мальчика и его мать. В один из дней ребенок был найден мертвым.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по п. "а", "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, послужившие причиной гибели ребенка. В ближайшее время судом по ходатайству следствия будет рассмотрен вопрос об аресте мужчины.