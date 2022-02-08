Жителя Курганской области обвинили в хакерских атаках на российские госструктуры

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Житель города Шумиха стал фигурантом уголовного дела в связи попытками совершить хакерские атаки на госструктуры нескольких российских регионов, сообщает во вторник пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.

Установлено, что мужчина использовал вредоносную программу для нейтрализации антивирусной защиты.

С ее помощью он пытался атаковать ресурсы, принадлежащие министерству здравоохранения Чечни, Алтайского госуниверситета и портала муниципальных услуг города Иваново, отмечает пресс-служба.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.