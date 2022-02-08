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Жителя Курганской области обвинили в хакерских атаках на российские госструктуры

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Житель города Шумиха стал фигурантом уголовного дела в связи попытками совершить хакерские атаки на госструктуры нескольких российских регионов, сообщает во вторник пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.

Установлено, что мужчина использовал вредоносную программу для нейтрализации антивирусной защиты.

С ее помощью он пытался атаковать ресурсы, принадлежащие министерству здравоохранения Чечни, Алтайского госуниверситета и портала муниципальных услуг города Иваново, отмечает пресс-служба.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Курганская область ФСБ

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