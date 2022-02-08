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В Тюменской области завели дело из-за гибели рабочего на нефтяном месторождении

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на нефтяном месторождении в Тюменской области, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 6 февраля во время проведения аварийно-восстановительных работ по установке временного герметизирующего устройства на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения, расположенного в Уватском районе, трубопровод был поврежден.

В результате погиб один трубоукладчик, второй рабочий с травмами и ожогами был госпитализирован.

В компании "РН-Уватнефтегаз" "Интерфаксу" сообщили, что семье погибшего сотрудника будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего. Проводится ряд необходимых мероприятий, в том числе по локализации вышедшей нефтесодержащей жидкости для ее последующего сбора и утилизации.

Тюменская область СКР

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